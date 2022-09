Wirre Wut-Mail gegen Armin Wolf nach Van-der-Bellen-Interview

Wolf hat sich über die Jahre einen Ruf als knallharter Interviewer erarbeitet, immer wieder scheut so mancher Politiker deshalb den Besuch im Zeit-im-Bild-Studio. Dadurch polarisiert der 56-Jährige auch die Zuschauer – einmal mehr nach Wolfs jüngsten Gesprächen mit den Kandidaten für die Bundespräsidenten-Wahl.

Der Vorwurf, der in sozialen Medien zu vernehmen ist: Wolf habe die Herausforderer "gegrillt", während Amtsinhaber Alexander Van der Bellen mit weniger kritischen Fragen bedacht wurde.

Ich will echt nix sagen, aber bissl fällt es schon auf, dass alle anderen Kandidaten von Wolf oder Thür in sehr kurzen Interviews gegrillt wurden, während der Amtsinhaber einen kuscheligen Auftritt live vom UN-Gipfel erhielt und uns dabei in den Schlaf reden durfte. #wahl22