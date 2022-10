Brunners Budget wackelt schon vor Präsentation

Am Mittwoch präsentiert Finanzminister Magnus Brunner sein erstes Budget für 2023.

Wien. Im Nationalrat hält er zum ersten Mal in seiner Amtszeit die Budget-Rede – auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird im Parlament mit dabei sein.

Wacklige Beine. Dem Vernehmen nach dürfte ein Defizit von drei Prozent des BIP angestrebt werden. Die Schulden steigen auf 367 Milliarden Euro. Neben der hohen Zinsbelastung lässt vor allem die schwierige Wirtschaftslage und Kriegs-Auswirkungen die Haushaltspläne gehörig wackeln. Prognosen zufolge stagniert die Wirtschaft, auch die Inflation dürfte hoch bleiben, so wie die Energiekosten. SPÖ-Klubvize Jörg Leichtfried warnt vor Stagflation.

Brunner schrieb seine einstündige Rede selbst

Rede. Brunner selbst will dem entgegenwirken. „Aus Verantwortung für Morgen – Sicher in die Zukunft“, lautet der Titel seiner Rede. In seiner rund einstündigen Rede will er klare Vorstellungen für die nächsten Monate und Jahre skizzieren.

Selbst geschrieben. Über das Wochenende feilte der Finanzminister mit seinem Team an den richtigen Worten, für einige Absätze nahm er auch selbst die Tastatur in die Hand.