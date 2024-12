Nehammers Musk-Treffen wird Fall fürs Parlament

FPÖ-Abgeordneter Mölzer mit parlamentarischer Anfrage an Nehammer.

Wien. Das Treffen von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) mit Tesla-Milliardär und X-Besitzer Elon Musk in Paris sorgte in den sozialen Medien für Aufsehen. Vor allem Nehammers Lob für Musk und dessen wichtigen Beitrag für Rede- und Meinungsfreiheit stieß auf Kritik. Nun will FPÖ-Mandatar Wendelin Mölzer dem Treffen auf den Grund gehen.

Freedom of speech and freedom of opinion are paramount. @X makes a valuable contribution to enabling people to express both. @elonmusk , it was a pleasure meeting you and discussing economic policy issues. pic.twitter.com/n3uCobIqum — Karl Nehammer (@karlnehammer) December 8, 2024

In einer parlamentarischen Anfrage will Mölzer wissen, ob das Treffen mit Musk geplant gewesen sei, um wirtschaftliche oder politische Themen zu besprechen oder ob man sich zufällig über den Weg lief. „Während viele Österreicherinnen und Österreicher mit den Folgen der Teuerung zu kämpfen haben, darf ein sorgloser Umgang mit Steuermitteln nicht zur Gewohnheit werden“, so Mölzer in einer Aussendung.