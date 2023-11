Ordnungsruf, Kritik und Lob: Schlammschlacht ums Budget

Viel Eigenlob und viel Kritik prägen den ersten Tag des Budget-Marathons.

Am Dienstag soll das Budgetbegleitgesetz im Nationalrat beschlossen werden, am Donnerstag dann das Budget. Seitens der Regierung gab es reichlich Lob, wie etwa von ÖVP-Klubobmann August Wöginger, der die verbesserte Kaufkraft und die sinkende Inflation in Österreich hervorhob.

Deutlich weniger begeistert zeigte sich ein Besucher der Sitzung, der kurzerhand sein Hemd von der Galerie warf und schrie: "Da habt's mei letztes Hemd. Mehr hab i als Mindestpensionist nach einem Supermarktbesuch nimmer." Wie sich herausstellte, ist der Unruhestifter Mitglied der Partei der "Wandel" - er wurde vom Sicherheitspersonal nach draußen begleitet.

Eklat im Parlament: ER steckt hinter der Wut-Aktion

Heftige Kritik kam indes - erwartungsgemäß - von der Opposition, für die vor allem die neuen Schulden ein Dorn im Auge waren. 2024 sieht das Budget 102,6 Milliarden Euro Einnahmen und 123,5 Milliarden Ausgaben vor - ein Minus von 20,9 Milliarden Euro.

Kickl wetterte gegen Gusenbauer

FPÖ-Chef Herbert Kickl fand nicht nur Kritik an der Regierung, sondern schoss auch gegen die SPÖ. Er bezeichnete Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer (SPÖ) wegen seiner Tätigkeit in der von Rene Benko gegründeten Signa Holding als eine "fette dicke rote Spinne". Er erhielt einen Ordnungsruf.

SPÖ-Klubobmann Philip Kucher sprach in seiner Rede von "Rekordinflation und Rekordschulden". Die Regierung habe im Zuge der Teuerung nicht mit preissenkenden Maßnahmen eingegriffen, kritisierte Kucher. NEOS-Chefin Meinl-Reisinger bemängelte die "Gießkannen"-Politik und nannte das Budget "Zukunftsvergessen".