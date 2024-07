Aktuelle Umfrage: Kickl-FPÖ zieht der ÖVP davon

Die ÖVP verliert den Anschluss auf die FPÖ und damit auf Platz 1 - die SPÖ kann davon nicht profitieren

Seit der EU-Wahl sieht sich die ÖVP mit Herbert Kickls Blauen im Rennen um Platz 1. Nun, die aktuelle Lazarsfeld-Umfrage für oe24 (2.000 Befragte vom 1. bis 10. 7. 2024, maximale Schwankung 2,2 %) ist allerdings ein herber Dämpfer für die türkis-schwarzen Träume.

© oe24 ×



6 Punkte vorne. Denn Lazarsfeld berechnet für die FPÖ einen Wert von 28 %, wenn am Sonntag Nationalratswahl wäre – das ist ein Prozentpunkt mehr als noch vor einer Woche. Und auch in der Kanzlerfrage kann Kickl in den Rohdaten auf 21 % (+1) dazugewinnen.

Im Gegenzug legt die ÖVP von Karl Nehammer einen kleinen Absturz hin, aktuell kommt die Kanzlerpartei auf nur noch 22 % – zwei Punkte weniger als vor einer Woche. Vom ersten Platz sind die Türkisen jetzt sechs (!) Prozentpunkte entfernt.

SPÖ schwächelt weiter. Die SPÖ kann dies aber nicht ausnutzen und schwächelt ebenfalls: Mit nur 21 % hat auch sie mit dem Spitzenplatz aktuell nichts zu tun: Platz 3.

© oe24 ×

Und die Kleinen? Die Neos halten bei 11, die Grünen bei 9 %. Die Bierpartei wäre mit 5 % (+1) einigermaßen sicher im Nationalrat. Die KPÖ würde an der 4-%-Hürde scheitern, das gilt auch für die Liste Petrovic.