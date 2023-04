Aufregung um Afrika-Reise: So viel kostet Kanzler-Jet wirklich

Der Kanzler charterte für seine Afrika-Reise eine Boeing 737-800. Zuerst war man von rund 170.000 Euro Anreisekosten ausgegangen. Das BKA nennt jedoch andere Zahlen.

Bundeskanzler Karl Nehammer tourt diese Woche durch Afrika. Gestern war der Kanzler in Angola, heute ist er in Ghana zu Gast. Zum Abschluss gibt es einen Besuch in Ägypten. Die Hin- und Rückreise sorgt aber für Aufregung. Dafür wurde eine Boeing 737-800 der tschechischen Airline Smartwings gechartert.

Zuerst wollte man auf ÖSTERREICH-Nachfrage die Kosten des Fluges nicht kommentieren. Laut Schätzungen liegen Richtwerte bei rund 21.000 Euro pro Stunde. Damit wären rund 170.000 € alleine für die Flüge angefallen.

© APA/ROBERT JAEGER ×

Das sagt das Bundeskanzleramt

In einem Statement äußert sich nun das Bundeskanzleramt zu den Kosten. "Für die 14-köpfige Delegation des BKA (inkl. Ärztin) entstehen Flugkosten von insgesamt rund 71.000 Euro. Diese Kosten beinhalten alle vier Flüge und insgesamt rund 15.000 Flugkilometer", so das BKA in einem Statement.

Zudem heißt es, "man organisiere derartige Reisen immer unter dem Grundsatz der Zweckmäßigkeit und der Sparsamkeit. Der Besuch von 3 Ländern in 4 Tagen sei mit Linienflügen und einer großen Wirtschaftsdelegation unmöglich durchzuführen", so das BKA weiter.