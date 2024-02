Bierpartei: Weitere Kandidaten für Nationalratswahl werden präsentiert

Erst gestern startete die Bierpartei ihre Bundesländer-Offensive. Heute werden weitere Kandidaten für die Nationalratswahl präsentiert.

Bierpartei-Chef Domink Wlazny lud gestern nach Graz zur ersten Versammlung außerhalb Wiens. Laut einer "Bier"-Sprecherin waren rund 300 Gäste der Einladung gefolgt. Unter ihnen waren auch bereits drei weitere Kandidaten, die für die Bierpartei bei der Nationalratswahl antreten sollen, heißt es auf oe24-Anfrage.

Die Kandidaten werden heute noch offiziell vorgestellt und sollen aus dem Umfeld Walznys sein. Ein Antreten von "BIER", was neuerdings für "Bin In Einer Reformbewegung" steht, ist allerdings noch nicht fix. Denn: Die Partei will zuvor bis Ende April 20.000 Mitglieder anwerben, um für den Nationalrat zu kandidieren.