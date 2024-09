Bürgermeister Ludwig fordert mehr Polizei für Wien

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig war am Freitagabend zu Gast bei FELLNER! LIVE.

Interview. Messerstechereien, Bandenkriege und Konzertabsagen wegen Terror-Gefahr – das Sicherheitsgefühl der Wiener Bevölkerung hat in den letzten Monaten stark gelitten. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) sieht im Interview mit Politik-Chefredakteurin Isabelle Daniel bei FELLNER! LIVE auf oe24.tv das seit einem Vierteljahrhundert von ÖVP und FPÖ geführte Innenministerium in der Verantwortung. „Wir haben keinen Einfluss darauf, wie viele und welche Menschen zu uns kommen“, so der Stadtchef.

Mehr Polizei. Auf die Frage, was sich ändern müsse, damit sich die Wiener wieder sicherer fühlen, erneuerte Ludwig seine Forderung an die Bundesregierung nach mehr Polizei in Wien. Ein sichtbares Zeichen für den Mangel an Einsatzkräften seien 2,5 Millionen Überstunden der Wiener Polizistinnen und Polizisten.

Stadtdienst. Sollten die Appelle des Bürgermeisters nicht fruchten, wäre Ludwig dafür, die Polizei, wie die Blaulichtorganisationen, in den Dienst der Stadt Wien zu stellen. Das Innenministerium hielt das zuletzt mit Verweis auf die Bundesverfassung für ausgeschlossen.