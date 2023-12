"Du bist so schirch": ORF-Bergretter beschimpft FPÖ-Svazek

Der Schauspieler Michael Pascher scheint kein großer Freund der FPÖ-Politikerin Marlene Svazek zu sein.

In einer privaten Instagram-Nachricht beleidigte der Schauspieler Michael Pascher (u.a. bekannt aus "Die Bergretter" und SOKO-Serien) die Salzburger FPÖ-Chefin Marlene Svazek äußerst übel. "Du bist so schiarch... omg (Oh mein Gott; Anm.)", schrieb Pascher an die Freiheitliche. In einer weiteren Nachricht ergänzte er noch: "Wie ein Freak." Mit seinen Kommentaren bezog er sich auf ein von Svazek in ihrer Instagram-Story veröffentlichtes Bild, welches sie mit dem Parfum-Influencer Jeremy Fragrance zeigt. oe24 berichtete.

© privat ×

"Dabei hab' ich den Jetlag extra weggeschminkt", kontert Svazek die verbale Ausuferung des Schauspielers gegenüber oe24. Für die stellvertretende Landeshauptfrau steht dennoch fest: Ein solcher Kommentar entspreche wohl nicht der Verantwortung und Würde der österreichischen Schauspielerei. "Der sonst so moralisierende ORF muss sich zumindest die Frage gefallen lassen, ob man sich mit solchen Hasspostings und Herabwürdigungen identifizieren kann."

© Instagram/@marlenesvazek

Pascher entschuldigt sich bei Svazek

Dieses Bild kommentierte Pascher.

oe24 fragte bei der Agentur des Schauspielers nach, was es mit der Nachricht auf sich hatte und ob diese tatsächlich von ihm stamme. Diese teilte mit, dass sich Pascher mittlerweile schriftlich bei Svazek für seine ungehörige Wortwahl entschuldigt habe und es ihm leidtue.