"Ekelerregend" - Grüne reagieren auf FPÖ-"Sugar-Daddy"-Sager

Die Grünen reagieren scharf auf die Attacke des FPÖ-Spitzenkandidaten Harald Vilimsky im oe24-TV-Duell gegen den Bundespräsidenten und die grüne Spitzenkandidatin Lena Schilling.

Der überaus giftige und wohl auch sexistische Angriff Vilimskys gegen Alexander Van der Bellen und Lena Schilling im oe24-TV-Duell sorgt für eine Riesenwirbel. Vilimsky hatte im Streitgespräch mit Schilling auf oe24.TV einen Rundumschlag gestartet: : "Es kann nicht sein, dass der Bundespräsident Van der Bellen sich schützend vor Sie stellt. Das hat ein bisschen den Eindruck, als wäre er ein grüner Sugar-Daddy oder grüner Sugar-Grandpa. Das ist ungehörig und das kann nicht sein", so Vilimsky wörtlich.

Grünen-Generalsekretärin Olga Voglauer zeigt sich gegenüber oe24 empört: "Was für eine Unerhörtheit. Alexander Van der Bellen ist Österreichs Bundespräsident und es ist despektierlich und ekelerregend eine Aussage des Bundespräsidenten, die zur mehr Ruhe in der Tonalität mahnt, derart zu sexualisieren." Vilimsky brauche "nicht zu glauben, sich derartige Aussagen leisten zu können, nur weil ihm eine junge Frau in einer Diskussion gegenübersteht!".