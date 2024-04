Ex-Vizekanzler HC Strache will es noch einmal wissen.

„Ich werde in der letzten Zeit von vielen Bürgern und auch einigen interessanten Persönlichkeiten kontaktiert, die in Wien eine ordentliche und kantige Opposition sehen möchten", erklärt der ehemalige Vizekanzler und Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache in einer Aussendung. Nach dem Bekanntwerden des Ibiza-Videos räumte er seinen Platz als Vizekanzler, wurde aus der FPÖ ausgeschlossen und versuchte anschließend mit seiner eigenen Partei - Allianz für Österreich - Team HC Strache - sein politisches Glück.

"Wir werden daher nicht nur versuchen, die Sitze unserer fleißigen Wiener Team HC-Bezirksräte zu verteidigen…Nein, unser Ziel ist es, 2025 in den Wiener Landtag einzuziehen, um in Wien endlich eine schlagkräftige Opposition mit einem klaren, freiheitlichen Wertefundament sicherzustellen und mit einem ordentlichen Reformplan die Stadt Wien wieder zu einer sicheren und lebenswerten Stadt zu machen. Es entsteht aktuell sehr, sehr Interessantes", so Strache weiter.

Bei der letzten Wien Wahl im Jahr 2020 kam das Team HC auf 3,27 % und scheiterte damit an der Fünf-Prozent-Hürde, die in Wien für Landtags- und Gemeinderatswahlen gilt. Die Partei schaffte es jedoch in einige Bezirksvertretungen.