FPÖ-Vilimsky tobt wegen Website-Streich der SPÖ

Harald Vilimsky dürfte heute beim Lesen von oe24 sein blaues Wunder erlebt haben. Wie von uns berichtet, sicherte sich die SPÖ die Internetseiten vilimsky.eu und fpö.eu - um dort für den eigenen Spitzenkandidaten zu werben.

Mitten im Wahlkampf gelingt der SPÖ ein kleiner Coup gegen die FPÖ. Die vermeintlichen Internetseiten der FPÖ (vilimsky.eu, fpö.eu) werden nicht vom blauen EU-Spitzenkandidaten bespielt und für Werbezwecke genutzt, sondern vom direkten Konkurrenten, der SPÖ.

Wer auf eine der besagten Seiten geht, bekommt den SPÖ-EU-Spitzenkandidaten Andreas Schieder zu Gesicht. "Europas Zukunft ist rechts ", steht zudem auf dem Sujet geschrieben. Das durchgestrichene "rechts" wird dann mit "gerecht" ersetzt.

Fairness auf sozialistisch. Was für ein bedauernswerter Haufen die Sozen mittlerweile sind …. Seid Ihr wirklich derart in Panik, so was mieses machen zu müssen? @SCHIEDER pic.twitter.com/NjdOcdrId9 — Harald Vilimsky (@vilimsky) May 14, 2024

Der blaue Spitzenkandidat Harald Vilimsky zeigte sich via X (vormals Twitter) wenig erfreut über die SPÖ-Wahlkampfaktion. "Fairness auf sozialistisch", so Vilimsky. "Was für ein bedauernswerter Haufen die Sozen mittlerweile sind …. Seid Ihr wirklich derart in Panik, so was mieses machen zu müssen?"