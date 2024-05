SPÖ sichert sich EU-Internetseiten der FPÖ

„Blaue“ .eu-Seiten sorgen für große Überaschung.

Gelungener Coup mitten im EU-Wahlkampf! Wer ab heute auf die vermeintlichen FPÖ-Seiten vilimsky.eu und fpö.eu geht, der sieht statt des blauen EU-Spitzenkandidaten Harald Vilimksy eine Bewegtbild-Animation mit einer Überraschung.

Groß in Szene gesetzt ist auf den Internetseiten der sozialdemokratische EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder.

Europas Zukunft ist „gerecht“

Motto. Die Animation der Seite unter dem Motto „Europa fair gestalten“ zeigt den Schriftzug „Europas Zukunft ist rechts“ – allerdings wird das rechts dann mit einem dicken roten Stift durchgestrichen und es ist folgendes zu lesen: „Europas Zukunft ist gerecht“.

fpö.eu-Seite ruft zur Wahl von Andreas Schieder in das Europäische Parlament auf

Die vermeintlichen fpö-Seiten rufen alsdann zur Wahl von Andreas Schieder in das Europäische Parlament am 9. Juni auf. Wer zusätzliche Fakten wissen will, so heißt es aus der SPÖ gegenüber oe24, der muss auf das Sujet klicken – anschließend wird man zu den inhaltlichen Positionen der SPÖ bei der EU-Wahl weitergeleitet. Der Europawahlkampf ist jetzt in seiner heißen Phase.