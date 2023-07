FPÖ warnt vor 5.000 Euro-Bargeldgrenze

"Nieder mit der FPÖ": Hunderte demonstrieren gegen Schwarz-Blau in NÖ Einen Tag nach Fixierung des Bündnisses von ÖVP und FPÖ in Niederösterreich ist am Wiener Karlsplatz lautstark für einen politischen Richtungswechsel und vor allem gegen die Freiheitlichen demonstriert worden.