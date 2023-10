Frauen, Arbeiter, Junge – der Burger-Absturz der ÖVP

Gleich 3 Prozentpunkte verliert die ÖVP nach dem Burger-Eklat von Karl Nehammer. Lesen Sie, wo die Kanzlerpartei jetzt Probleme hat.

Die aktuelle Umfrage der Lazarsfeld Gesellschaft zeigt einen Absturz der ÖVP nach der Rede, die Kanzler Karl Nehammer in einer Salzburger Vinothek hielt. Dass der ÖVP-Politiker hungernden Kindern Hamburger empfahl, lässt die ÖVP in den hochgerechneten Daten auf 19 %, also unter die psychologisch so wichtige 20-%-Marke abstürzen.

© oe24 ×



Nur noch 11 % bei Frauen

Doch wo liegt die ÖVP nach dem Sager besonders schlecht, wo hat sie stark verloren. Dazu sah sich oe24 die Rohdaten der Erhebung an, also jene Mehrheitsverteilung ohne Unentschlossene, die Grundlage für die Hochrechnung durch Lazarsfeld war.

Das sind die Rohdaten der Umfrage:

© oe24 ×

Hier kommt die FPÖ auf 23 %, die SPÖ auf 21 % – die ÖVP allerdings nur noch auf 12 %. Hier die wichtigsten Highlights aus den Wählergruppen.

Bei Frauen kommt die ÖVP nur noch auf 11 %

Bei Jungen (von 16-29 Jahren) hat Nehammers Partei gar nur noch 7 %

Berufstätige wählen die ÖVP nur zu 9 %, bei nicht berufstätigen (Pensionisten!) sind es hingegen 20 %.

Arbeiter finden den Nehammer-Sager auch nicht gut, hier liegt die ÖVP ebenfalls nur bei 11 %.

Auch am Land – hier sind ja die ÖVP-Hochburgen – kommen die Türkisen nur noch auf 14 %, in den Landeshauptstädten sind es nur noch 12 %.

Hier die gesamte Zielgruppen-Tabelle:

© Lazarsfeld Gesellschaft ×