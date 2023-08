Gagen-Streit: Svazek sieht 'Bashing' von Politikern

Salzburgs FP-Chefin klinkt sich aus der Politikergehaltsdebatte aus.

Wien. Um 9,7 % werden die Polit-Gagen 2024 steigen– wenn das Parlament nicht die Notbremse zieht und eine Nulllohnrunde beschließt. Genau das forderte als Erster FPÖ-Chef Herbert Kickl – und die Regierung zog bereits nach. ÖSTERREICH wollte jetzt von der Salzburger Landeshauptmann-Stellvertreterin Marlene Svazek wissen, ob sie für einen Gehaltsstopp bei Landespolitiker eintreten.

Die Antwort überrascht: „Marlene Svazek wird sich an dem Bashing der eigenen Berufsgruppe nicht beteiligen.“ Soll wohl heißen: Eine Debatte über die (nicht eben niedrigen) Gehälter der landespolitikerinnen und -politiker schädige das Image einer ganzen Berufsgruppe. Damit dürfte Svazek in der FPÖ allein sein – Kickl hatte ausdrücklich eine Nulllohnrunde auch in den Ländern gefordert.