Gewessler über grüne Fehler & was sie ändern will

Ex-Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) erklärte am Dienstagabend im oe24.TV-Interview, wo die Grünen in den letzten fünf Jahren Fehler gemacht haben - und was sie nun anders machen möchte.

Wien. Ex-Klimaschutzministerin Leonore Gewessler kandidiert als Grünen-Chefin. Beim Parteitag Ende Juni dürfte sie offiziell gewählt werden. Wo die Grünen Fehler gemacht haben und was sie künftig anders machen würde, erklärte sie im oe24.TV-Interview. Gewessler konstatierte: „Wir haben beim Klimaschutz die Jungen verloren.“ Außerdem habe man bei den Umweltthemen „auch überfordert“. Hier müsse man nun „einfach auch kritisch hinterfragen und schauen, wo haben wir überfordert und wo müssen wir in Zukunft einfach viel mehr unterstützen“, so die frühere Ministerin. Heizung. Als Beispiel nannte sie etwa das Heizungsgesetz. „Ich hatte ein Gesetz vorgelegt, ähnlich wie in Deutschland“, wo allerdings eine Debatte ausbrach. Daraufhin seien die Grünen auf Förderungen umgestiegen und „siehe da, es funktioniert“.