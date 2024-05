Grüne im Wahlkampf auf Distanz zur Parteispitze

In Tirol wahlkämpft die Grüne Basis zwar - geht aber auf Distanz zu Kogler, Maurer, Schilling & Co.

Die grüne Parteispitze muss jetzt jetzt interne Kritik wegen ihres Krisenmanagements in der Causa Lena Schilling gefallen lassen. Die Grünen aus Kufstein in Tirol posteten zwar ein Selfie, das sie beim eifrigen Wahlkampf zeigt - der Text hat es aber in sich.

© Instagram ×

"Der Umgang der Bundesparteispitze mit den Anschuldigungen gegen unsere Spitzenkandidatin ist alles andere als gelungen. Was stimmt und was nicht stimmt können und wollen wir nicht beurteilen, weil wir wie die meisten nicht dabei waren. Ein gutes Bild geben die Grünen gerade trotzdem nicht ab. " Auch für Spitzenkandidatin Schilling will man an der Basis also eher nicht die Hand ins Feuer legen...