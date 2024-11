"Harte und intensive Gespräche": ÖVP, SPÖ und Neos vor Entscheidung

Auch am Wochenende trafen sich die Parteichefs von ÖVP, SPÖ und Neos zu Gesprächen. Am Montag soll offiziell weiter sondiert werden. Auch eine Entscheidung, ob die Sondierungsgespräche in Koalitionsverhandlungen übergehen sollen, dürfte bald fallen.

"Es sind harte und intensive Gespräche", schrieb ÖVP-Chef Karl Nehammer am Sonntagvormittag via X (vormals Twitter). Dazu postete er ein Bild von sich mit SPÖ-Vorsitzendem Andreas Babler und Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger am Sondierungstisch. Das Treffen dürfte bereits am Samstag stattgefunden haben.

Die Gespräche werden "getragen vom Willen, gemeinsam die besten Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft zu finden. Ein 'weiter wie bisher' wird es in wichtigen Politikfeldern nicht geben", so Nehammer. Auch Babler teilte den Schnappschuss auf seinen Social-Media-Kanälen. "Nach guten Gesprächen diese Woche, haben unsere Teams die Aufgabe, alles für eine nächste Sondierungsrunde vorzubereiten", so der SPÖ-Chef. Man nehme den Auftrag der Wählerinnen und Wähler ernst. Auch er betonte, dass es kein "weiter wie bisher" geben dürfe.

Es sind sehr harte und intensive Gespräche, die wir miteinander führen, getragen vom Willen, gemeinsam die besten Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft zu finden. Ein „weiter wie bisher“ wird es in wichtigen Politikfeldern nicht geben. Morgen werden die Gespräche… pic.twitter.com/wz6tSbwe8q — Karl Nehammer (@karlnehammer) November 17, 2024

Am Montag um 10.30 Uhr geht es dann für die Sondierungsteams wieder ins Palais Epstein. Dort könnte dann auch die Entscheidung fallen, ob die Sondierungsgespräche in offizielle Koalitionsverhandlungen übergehen sollen. Der Weg für die "Austro-Ampel" wäre dann frei.