Jetzt spricht Schilling über "extrem peinliches" ORF-Klien-Interview

Das Interview der grünen EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling mit ORF-Satiriker Peter Klien schlug hohe Wellen. Jetzt äußerte sich die 23-Jährige erstmals zum ''Jetzt wird's peinlich''-Moment.

ORF-Satiriker Peter Klien war im Februar beim Bundeskongress der Grünen unterwegs. Mit typischen Klien-Fragen versuchte er die Politiker aus der Reserve zu locken. Bei der EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling versuchte er mit einem kleinen Allgemeinwissens-Quiz sein Glück - und landete einen Volltreffer.

Die erste Frage, wann der Euro in Österreich eingeführt wurde, konnte Schilling noch mit einer Anekdote beantworten. Sie sei immerhin die letzte Schiliing, die 2001 vor dem 2002 eingeführten Euro, geboren wurde. Ihr "erster großer Auftritt", erzählte die 23-Jährige im Interview.

Norwegen bei der EU?

Schließlich wollte Klien noch wissen, wann denn der Euro in Norwegen eingeführt wurde? Schilling: "Uh, da erwischen Sie mich am falschen Fuß, das weiß ich leider gerade nicht". Kurz darauf ahnte sie dann aber doch, dass es sich wohl um eine Fangfrage handelte und meinte: "Ist er noch gar nicht, oder?".

Klien setzte nach und fragte: "Ist Norwegen bei der EU?". "Um Gottes Willen, jetzt wird's peinlich", scherzte die EU-Spitzenkandidatin. Letztendlich löste Klien auf: "Norwegen ist nicht bei der EU".

"Extrem peinlich" und "totales Blackout"

In den sozialen Medien war die Aufregung über das Interview groß. Jetzt äußerte sich Schilling auch erstmals selbst zu Wort. Via Instagram erklärt Schilling: "Ich wollte euch mitnehmen, in die Momente die schön sind, in die die schwierig sind und auch die, die mal peinlich sind." Sie hätte nicht gedacht bereits nach einer Woche - sie wurde vergangenen Samstag mit 96,6 Prozent beim Bundeskongress zur EU-Spitzenkandidatin gekürt - hier zu stehen. Jedenfalls sei sie dann nach einem anstrengenden Tag in Peter Klien gelaufen, der begonnen habe ihr ein Quiz zu stellen.

"Er hat dann gefragt, wann hat Norwegen eigentlich den Euro bekommen?", so Schilling in ihrem Instagram-Video. "Und in dem Moment steh' ich da: Stimmt das, nein oder keine Ahnung. Totales Blackout. Mein Kopf war einfach absolut leer", erzählt Schilling weiter. Das sei "extrem peinlich" und natürlich hätte sie das normalerweise gewusst, so Schilling.

"Das G'schissenste" dabei? "Dass ich erst vor ein paar Monaten eine Uni-Arbeit darüber geschrieben hab'. Das heißt, ich hätte es wirklich wissen sollen." Abschließend meint Schilling: "Fehler passieren manchmal. Ich versuche es mit Humor zu nehmen. Satire soll lustig sein."