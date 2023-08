Junge SP fordert Gratis-Klima-Tickets

Nach der Tattoo-Aktion von Ministerin Gewessler fordert die junge SP Gratis-Klima-Tickets.

Kein Peckerl. Zuletzt sorgte Klimaministerin Leonore Gewessler für großen Wirbel: Am Frequency Festival konnten sich Willige im Gegenzug für ein Tattoo ein gratis Klima-Ticket für ein Jahr sichern.

Bis 24 gratis. Die junge Generation der SPÖ kritisiert die Aktion scharf: „Solche Aktionen sollte es nicht brauchen, um sich Öffi-Verkehr leisten zu können“, so JG-Chef Michael Kögl. Die jungen Roten fordern daher jetzt ein Gratis-Klima-Ticket für alle bis 24 Jahre. Junge Menschen sollen so gar nicht in die Situation kommen, auf ein Auto angewiesen zu sein. Insgesamt sei es „eine gute Idee, aber nach wie vor zu teuer für junge“.

Im Klimaministerium verweist man dazu gegenüber ÖSTERREICH auf die bestehenden Rabatte für junge Menschen.