Kickl will "ORF-Steuer" gleich wieder abschaffen

Die FPÖ startet im Internet eine Kampagne gegen die neue Haushaltsabgabe, vulgo "ORF-Steuer".

Rund 3 Millionen zahlen mit der Haushaltsabgabe weniger als mit der alten GIS. Rund 700.000, die bisher nichts bezahlt haben, werden allerdings ebenfalls zur Kasse gebeten.

An sie wendet sich die neue FPÖ-Kampagne, die FPÖ-Chef Herbert Kickl jetzt mit der Homepage https://orf-steuer.help gestartet hat.

Steuer wieder abschaffen

"Damit wollen wir all jenen, die ein Recht auf Befreiung davon haben, eine Anleitung geben, diese zu beantragen. Darüber hinaus wollen wir all jenen helfen, die die Abgabe jetzt auf einmal zahlen müssen, um eine Stundung oder Ratenzahlung zu beantragen. Und eines können wir jetzt bereits versprechen: Kommt die FPÖ in Regierungsverantwortung, werden wir die Haushaltsabgabe wieder abschaffen!“, erklärte Kickl am Donnerstag.

Frontalangriff auf den ORF

Am ORF lässt FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker kein gutes Wort: „Der ORF leistete sich auch Klima-Propaganda im Kinderfernsehen, lud Klimaterroristen zu sich ins Studio ein und machte eine Ex-Grünen-Politikerin zur ‚Klimabeauftragten‘. Die stetige Beschimpfung der FPÖ und ihrer Wähler ist beim ORF systemimmanent, die Rolle des Staatsfunks in der Corona-Zeit als Propaganda-Organ der Regierung samt Impf-Lobbyismus haben viele Österreicher noch nicht vergessen.“