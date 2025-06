Landeshauptmann Doskozil erneut im Spital

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) wird derzeit erneut in der Klinik Oberwart behandelt.

Er begann am Montag eine Nachbehandlung im Zusammenhang mit seiner Lungenentzündung vom vergangenen November, teilte sein Büro in einer Aussendung mit. Bei einer Kontrolluntersuchung sei festgestellt worden, dass sich durch die Lungen- und Rippenfellentzündung abgekapselte Flüssigkeit im Brustkorb gebildet habe, die nun per Drainage entfernt wird.

Es handle sich um eine Routinebehandlung, die in keinem Zusammenhang mit der Kehlkopferkrankung des Landeshauptmannes stehe, hieß es. Doskozil gehe es abgesehen davon gut, am Samstag habe er noch seinen 55. Geburtstag mit seiner Frau Julia, seinen Kindern und Mitarbeitern in seinem Stammlokal in Neustift an der Lafnitz (Bezirk Oberwart) gefeiert. Vorerst arbeite er vom Laptop aus weiter.