Nepp: Falls Ampel scheitert, "gehören Neuwahlen her"

Wien. Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp sprach sich am Dienstagabend bei Isabelle Daniel auf oe24.TV für Neuwahlen aus, sollten die Koalitionsverhandlungen zwischen der "Austro-Ampel" aus ÖVP, SPÖ und Neos scheitern. "Dann spreche ich mich selbstverständlich für Neuwahlen aus", so Nepp. Aber nicht aufgrund "irgendwelcher Umfragen", sondern weil von der ÖVP "so viel Geschirr zerbrochen" worden sei. Das sei seine "felsenfeste Überzeugung", erklärte Nepp im oe24.TV-Talk.

Ob das auch die Mehrheitsmeinung innerhalb der FPÖ ist? "Darüber haben wir intern noch nicht gesprochen, aber ich kann Ihnen meine persönliche Meinung sagen und die lautet so, dass dann Neuwahlen hergehören", so der freiheitliche Landesparteichef.