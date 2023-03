Niederlage von Rendi-Wagner? "Dann würde ich die Politik verlassen"

SPÖ-Machtkampf: Rendi und Doskozil im TV-Fernduell Gerade einmal zwei Tage ist es her, das die Situation in der SPÖ eskalierte und Hans Peter Doskozil seine Intention öffentlich machte SPÖ-Chef zu werden. Pamela Rendi Wagner will ihren Sessel nicht kampflos räumen und wagt sich in die ZiB2. Doskozil plant einen Auftritt in "Burgenland heute".