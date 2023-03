Gerade einmal zwei Tage ist es her, das die Situation in der SPÖ eskalierte und Hans Peter Doskozil seine Intention öffentlich machte SPÖ-Chef zu werden. Pamela Rendi Wagner will ihren Sessel nicht kampflos räumen und wagt sich in die ZiB2. Doskozil plant einen Auftritt in "Burgenland heute".

Gestern entschied die SPÖ nach stundenlangen Sitzungen, dass man eine Mitgliederbefragung durchführen wird und in dieser die Entscheidung zwischen SPÖ-Chefin Pamela Rendi Wagner und dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil fallen soll. In der SPÖ werden rund 140.000 Mitglieder darüber entscheiden, wer die Partei in Zukunft leiten soll. Diese Zahl gab die Bundespartei am Donnerstag auf APA-Anfrage bekannt. Das sind deutlich weniger Stimmberechtigte als bei der letzten Mitgliederumfrage vor drei Jahren, die Parteichefin Pamela Rendi-Wagner für eine Vertrauensanfrage genutzt hatte. Damals waren es 158.000 Personen, womit die Partei seither ein kräftiges Mitgliederminus zu verzeichnen hat. Rendi Wagner ergreift nun die Flucht nach vorne und wird heute um 22:00 in der Zib2 bei Martin Thür Frage und Antwort stehen. Heute zu Gast in der #zib2: Pamela Rendi-Wagner. — Martin Thür (@MartinThuer) March 16, 2023 Das kündigte Martin Thür auf Twitter an. Auch Hans Peter Doskozil tritt ebenfalls heute vor die Kameras, er wird in "Burgenland heute" zu Gast sein. Mit den beiden Auftritten liefern die SPÖ-Politiker ein TV-Fernduell zur besten Sendezeit.