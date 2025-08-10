Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Parteien
Martin Antauer
© FPÖ

Mehr Ressourcen?

NÖ: Streit um Online-Radikalisierung zwischen ÖVP und FPÖ

10.08.25, 14:54
Teilen

ÖVP und FPÖ sind sich beim Thema Online-Radikalisierung uneinig. 

Immer öfter radikalisieren sich Jugendliche über vermeintlich harmlose Plattformen wie TikTok und Co. Salih Seferovic vom Verein DERAD, der radikalisierte Personen betreut, forderte daher unlängst mehr Ressourcen. „Damit mit den betroffenen Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen gearbeitet wird und nicht nur quasi aus der Ferne eine Diagnose oder Beratung derjenigen stattfindet, die das beobachten", so der Experte gegenüber dem ORF Niederösterreich. 

In der niederösterreichischen Landesregierung ist man dabei allerdings uneins. Integrations-Landesrat Martin Antauer (FPÖ) erklärte: „In meinem Ressort gibt es keine Pläne, dafür Steuergelder in die Hand zu nehmen oder Fördermittel bereitzustellen." Das Land investiere in Gewaltschutz und Prävention für Frauen und Kinder. „Die Symptome alleine zu bekämpfen, ist zu wenig", so Antauer, der mehr Abschiebungen fordert. "Wer sich radikalisiert und damit eine Gefahr für die Sicherheit in unserem Land darstellt, muss abgeschoben werden". 

ÖVP setzt auf weitere Maßnahmen 

Anders sieht das der Koalitionspartner ÖVP. „Weitere Maßnahmen gegen Online-Radikalisierung sind auf jeden Fall unerlässlich", so die Volkspartei gegenüber dem ORF Niederösterreich. Workshops mit Schulpsychologie und Polizei sollen verstärkt zum Einsatz kommen. Ab Herbst soll die geplante Beobachtungsstelle Politischer Islam als Anlaufstelle für Lehrpersonal, Schülerinnen und Schüler sowie Eltern dienen. 

Seferovic hält Abschiebungen übrigens für legitim. Allerdings: "Das klammert aber leider aus, dass sehr viele betroffene Personen österreichische Staatsbürger sind. Es gibt mittlerweile immer häufiger autochthone Österreicher, die sich radikalisieren".

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden