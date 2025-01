ÖVP kürt Stocker am 29. März zum Parteiobmann

Jetzt ist es fix: Die ÖVP wird die Nachfolge für Karl Nehammer am 29. März in Wiener Neustadt auch formell klären.

Ausgerechnet in seiner Heimatstadt Wiener Neustadt wird der geschäftsführende Parteichef Christian Stocker auch formell zum Nachfolger von Karl Nehammer gewählt werden. Dies gab Stocker am Donnerstagabend vor Journalisten bekannt. Konkret soll der Parteitag am 29. März in der Arena Nova stattfinden. Stocker könnte dann schon Vizekanzler einer blau-schwarzen Koalition unter Führung von Herbert Kickl sein.

ÖVP-Chef Christian Stocker © APA/HELMUT FOHRINGER ×

Stocker sagte, es "freut mich auch persönlich sehr, dass dies in meiner Heimatstadt stattfindet. Ich werde bei diesem Parteitag als Bundesparteiobmann kandidieren und unsere Schwerpunkte, die wir in der Vergangenheit unter Karl Nehammer, erarbeitet haben, bleiben weiter aufrecht: Familie, Leistung, Sicherheit und mit Leistung natürlich verbunden, der Wirtschaftsstandort und die Wettbewerbsfähigkeit." Eine Latte für die Obmannwahl wollte sich Stocker nicht legen. Nehammer war im Mai 2022 mit 100 % zum ÖVP-Obmann gewählt worden.