ÖVP will EU-Wahl mit Hercules-Cartoon gewinnen

Die ÖVP ist in der aktuellen EU-Wahlumfrage für oe24 nur auf Platz 3. Ein Cartoon soll Spitzenkandidat Reinhold Lopatka jetzt auf Platz 2 hieven.

Asterix hat seinen Zaubertrank - mit einer ähnlichen Strategie will die ÖVP mit Reinhold Lopatka die EU-Wahl gewinnen. Ein Cartoon, den die Jungen VP entworfen hat und der den ÖVP-EU-Spitzenkandidaten als antiken Helden Hercules Europa aufräumen lässt, soll Lopatka an die Spitze bringen. Allerdings gehört eine gewisse humanistische Bildung dazu, um die für Lopatka zurechtgeschnittenen antiken Sagen zu verstehen. Bemerkenswert ist, dass die ÖVP ausgerechnet die EU-Korruption mit einem Kärcher wegputzen will, Augias-Stall nix dagegen.

© ÖVP

Die JVP gibt diesen Cartoon in Form einer Broschüre ab seit Freitag bei Veranstaltungen aus.