Plakolm: Nr 2. der ÖVP will bei Ihrem Festl "kellnern"

Claudia Plakolm wird als der zukünftige ÖVP-Star gehandelt - bei ihrem Festl will die Oberösterreicherin jetzt kellnern.

In der ÖVP zeichnet sich eine neue Nr. 2 hinter Kanzler Karl Nehammer ab – der forciert anstelle der ungeliebten Europaministerin Karoline Edtstadler die Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm. Die Oberösterreicherin wurde demonstrativ vor Edtstadler (nur Nr. 4) auf die Bundeswahlliste gesetzt – dabei winkt ihr ein sicheres Mandat auf ihrer Landesliste. Zudem wird Plakolm auch als Fixstarterin für einen Ministerinnen-Job gehandelt: Die Digitalagenden hat sie ja schon, auch Frauen und Familie könnten Thema für sie werden, derzeit ist sie ja für die Jugend zuständig.

Eigenvermarkterin. Tatsächlich stellt sich Plakolm als talentierte Social-Media-Akteurin heraus – Eigenvermarkung kann die aus dem Mühlviertel stammende Politikerin, deren Vater in Walding Bürgermeister ist. Rief sie vor zwei Wochen am „Happy Dürüm-Tag“ zum Genuss eines Döners auf (Proteststurm einkalkuliert), so kommt die neue Instragram-Aktion heimatlich bodenständig daher.

Mithilfe bei der Ausschank. In ihrem jüngsten Reel bietet sich Plakolm – aktives Mitglied einer Blasmusik-kapelle – als Kellnerin für diverse Feuerwehr oder Zelt-Feste an: „Wenn‘s ihr mutig seid‘s, spannt‘s ihr mich zum Kellnern oder Mithelfen bei der Ausschank, ein“ so Plakolm. Tatsächlich war das Echo überwiegend positiv, mehrere Festveranstaltungen meldeten sich, etwa die Freiwillige Feuerwehr Schwaming. Aber eben nicht nur: Ein Witzbold lud Plakolm zur „Weihnachtsfeier der Sozialistischen Jugend Wien, Merry Socialismas!“