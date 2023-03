Plant SPÖ-Burgenland jetzt die Abspaltung?

Wegen Rendis ZiB 2-Auftritt will die SPÖ-Burgenland nicht mehr an die Bundespartei zahlen.

Wien. In der SPÖ zahlen Mitglieder 6,50 Euro im Monat an ihre jeweilige Landespartei. Diese behalten 70 Prozent davon. Die übrigen 30 Prozent überweisen sie an die Bundespartei. Weil SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner Hans Peter Doskozil in einem ZiB 2-Interview kritisiert hatte, will die SPÖ Burgenland diesen Anteil künftig nicht mehr zahlen.

Ob das eine Vorbereitung für eine „eigenständige“ SPÖ Burgenland – nach dem Modell FPÖ Kärnten unter Jörg Haider – ist, bleibt abzuwarten.