Polit-Umfrage: Rennen um Platz 1 wird plötzlich knapp

Die FPÖ schwächelt - und ÖVP sowie SPÖ holen auf. Wird der Kampf um Platz 1 im Parlament auf einmal spannend?

Wird es zwei Monate vor der Nationalratswahl am 29. September nochmals richtig spannend? Und: Steht der erste Platz der FPÖ noch am Spiel? Die brandaktuelle Umfrage der Lazarsfeld Gesellschaft für oe24 deutet jedenfalls darauf hin (2.000 Befragte vom 15.–24. 7., max. Schwankung 2,2 %).

FP vorn, aber Minus. Denn: Die FPÖ führt zwar weiterhin – der Abstand zu ÖVP und SPÖ ist aber geschmolzen. Aktuell kommt die Partei von Herbert Kickl auf 27 % – das ist ein Punkt weniger als bei der letzten Erhebung vor zwei Wochen. Dafür kann die Kanzlerpartei ÖVP mit Karl Nehammer zulegen: Ein Plus von zwei Punkten ergibt 24 % – damit fehlen zu Platz 1 „nur“ noch drei Punkte. Das wäre genauso innerhalb der Schwankungsbreite wie die SPÖ, die ebenfalls zulegen kann und aktuell auf 23 % käme.



Pink vor Grün. Die Neos wären mit 10 % klar vor den Grünen, die nur auf 8 % (-1) kommen. Ebenfalls im Parlament wäre noch die Bierpartei mit 5 %, die KPÖ würde mit 3 % an der 4-%-Hürde scheitern – auch die Liste Petrovic (0%!) hätte derzeit keine Chance auf Mandate.

Kanzlerfrage. Auch wenn die FPÖ in der Sonntagsfrage verliert: Gäbe es eine Kanzlerwahl, würde sie Herbert Kickl gewinnen. In der Kanzlerfrage kommt der FPÖ-Chef mit 21 % in den Rohdaten klar auf Platz 1, Amtsinhaber Karl Nehammer liegt mit 16 % schon deutlich dahinter, SPÖ-Chef Andreas Babler kommt nur auf 12 %.