Riesen-Wirbel: Doskozil-Lager verließ bei Babler-Rede den Saal

Eklat am SPÖ-Parteitag: Während der Rede des SPÖ-Vorsitz-Kandidaten Andreas Babler verließen Teile des Doskozil-Lagers den Saal. Der burgenländische Landeshauptmann selbst blieb aber auf seinem Platz und hörte sich die Rede seines Kontrahenten an.

Mit den Reden der beiden Kandidaten für den Parteivorsitz sind am Samstag am SPÖ-Sonderparteitag in Linz die letzten Positionierungen vorgenommen worden. Besonders dem Traiskirchener Bürgermeister Andreas Babler gelang es, mit einer pathetischen, lautstark vorgetragenen Rede die Delegierten zu begeistern. Während seiner Rede verließen viele aus dem Doskozil-Lagers den Saal. Doskozil selber blieb auf seinem Platz und hörte sich die Rede an.

Die Aktion von Teilen des Doskozil-Lagers blieb nicht unbemerkt. Ein Delegierter zeigt sich gegenüber oe24 empört: "Das ist respektlos." Auch im Netz stieß diese Aktion auf Kritik: "Dosko-Lager redet etwas von Respekt und Einigkeit und geht dann koordiniert bei Andi-Babler-Rede raus. Das ist eine Frechheit", heißt es in einem Tweet.