Salzburg-Wahl: FPÖ wirbt mit 'Neuer Hoffnung' Svazek

Die Salzburger FPÖ möchte die Vergabe von geförderten Mietwohnungen in Zukunft an das Vorhandensein von Deutschkenntnissen koppeln.

"Ein gewisses Sprachniveau muss vorgelegt werden", sagte Spitzenkandidatin Marlene Svazek am Dienstag bei der Präsentation des freiheitlichen Wahlprogramms knapp drei Wochen vor der Landtagswahl am 23. April. Zugleich stellte die FPÖ-Obfrau zahlreiche Forderungen auf, die so in Salzburg noch von keiner anderen Partei gekommen sind.

So hält Svazek nicht nur neue Wasserkraftwerke in den geschützten Salzburger Tauerntälern für sinnvoll. Sie will auch die Landesumweltanwaltschaft abzuschaffen. "Der Minimalkompromiss wäre eine Entziehen der Parteistellung in Verfahren", betonte sie. Heftige Kritik übte sie auch am (mit EU-Mitteln geförderten, Anm.) Kauf von 520 Hektar Auenlandschaft im Salzburger Flachgau durch das Land für ein großes Naturschutzprojekt. "Es hätte kein Ausbeutungsverbot geben dürfen." Statt die Au unter eine Käseglocke zu stellen, hätte man das Gebiet für Wasserkraft nutzen können.

Einmal mehr sprach sich Svazek auch gegen Windräder im alpinen Bereich aus. Und sie zeigte sich überzeugt davon, dass an Schuss-und Schonzeiten für derzeit geschützte Tierarten wie Wolf, Fischotter oder Goldschakal kein Weg vorbeiführe. "Das wird kommen - mit uns aber schneller." Die explodierenden Wohnkosten in Stadt und Land will die FPÖ-Chefin eindämmen, in dem 75 Prozent der Wohnbaugelder zeitlich befristet in den geförderten Mietwohnbau fließen. "Wir glauben zwar, dass es auch Eigentum braucht. Aber was bringt es, wenn wir mit viel Geld die Schaffung von Eigentum fördern, die Menschen das notwendige Eigenkapital aber nicht mehr aufbringen können."

Kritik übte Svazek an der Einführung des Halbtags-Gratiskindergartens für Drei- bis Sechsjährige Anfang April, auch wenn die FPÖ dafür gestimmt habe. "Das war eine völlig überhastete Harakiri-Aktion, die dem Wahlkampf geschuldet war und jetzt die Gemeinden vor großen Herausforderungen stellt." Svazek stellte in diesem Zuge auch klar, dass es mit der FPÖ keine Gratisbetreuung für unter Dreijährige geben werde. Vielmehr brauche es finanzielle Wertschätzung für Mütter und Väter, die ihre Kinder zu Hause betreuen.

Die FPÖ bewarb sie heute als Angebot für alle Menschen, die gewisse Entwicklungen in diesem Land nicht mehr als normal empfinden würden. "Wir wollen in den letzten 20 Tagen um jede einzelne Stimme kämpfen. Wir merken, dass uns viele Menschen ansprechen, die 2018 eine andere Partei gewählt haben und nun die Freiheitlichen wählen wollen - allen voran ehemalige ÖVP-Wähler." Die 30-Jährige präsentierte am Dienstag auch ein neues Plakatsujet, dass völlig auf sie als Spitzenkandidatin zugeschnitten ist. "Neue Hoffnung", ist darauf neben ihrem Porträt zu lesen.