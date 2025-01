Bundespräsident Alexander Van der Bellen will am Mittwoch verkünden, wer Interims-Kanzler werden soll.

Übergabe. Der scheidende Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat ja am Montag erklärt, sein bereits am Samstag angekündigter Rücktritt werde am Freitag erfolgen. Jetzt ist die Frage: Wer wird der Übergangskanzler?

Van der Bellen hatte bereits am Sonntag erklärt, er werde „im Laufe der kommenden Woche“ einen interimistischen Nachfolger ernennen. Gestern wurde es dann konkretisiert: Heute wird der Bundespräsident den Interims-Kanzler bekannt geben. Wer es wird, das wollte man allerdings vorab nicht kommentieren.

Einer, der gegenüber oe24 genannt wird, ist Außenminister Alexander Schallenberg. Er gilt derzeit als Top-Favorit. Der ÖVP-Politiker soll sich zwar anfangs geziert haben, wurde dem Vernehmen nach aber noch überredet. Auch Finanzminister Gunter Mayr wurde zwischenzeitlich gehandelt. Er soll allerdings abgesagt haben.

Weitere Kandidatinnen wie Karoline Edt­stadler oder Ministerin Klaudia Tanner gelten als unwahrscheinlich.

Im Büro von Schallenberg wollte man auch nichts bestätigen oder dementieren. Für Schallenberg würde sprechen, dass der Außenminister schon einmal die Funktion des Bundeskanzlers bekleidet hat: Er übernahm (nach dem Rücktritt von Sebastian Kurz) am 11. Oktober 2021 das Amt.