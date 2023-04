SPÖ: Showdown-Parteitag am 3. Juni in Linz

Am Donnerstag geben die SPÖ-Gremien grünes Licht für den Sonderparteitag, bei dem die Führungsfrage endgültig beigelegt werden soll. Laut oe24-Infos soll die Entscheidung am 3. Juni im Linzer Designcenter fallen.

Noch ist nichts offiziell, die Entscheidung fällt am Donnerstag im SPÖ-Präsidium und im Vorstand. Trotzdem hat sich bereits ein Tagungsort für den alles entscheidenden SPÖ-Parteitag herauskristallisiert. Laut SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch soll der Showdown in der SPÖ-Vorsitz- und Spitzenkandidatenfrage im Linzer Designcenter stattfinden, einem beliebten Parteitagsstandort. "Wir haben angefragt und es schaut nicht schlecht aus", so Deutsch zu oe24.at. Wie bereits berichtet, soll der außerordentliche Parteitag am 3. Juni stattfinden. Die Mitgliederbefragung endet am 10 Mai, deren Ergebnis soll frühestens am 22. Mai feststehen.

Während sowohl Parteichefin Pamela Rendi-Wagner als auch Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil nur dann für den Vorsitz kandidieren wollen, wenn sie bei der Befragung auf Platz 1 liegen, hat sich Andreas Babler bisher bedeckt gehalten, ob er auch antreten will, falls er bei der Befragung nicht vorne ist. Immerhin könnte es sein, dass keiner der drei über 50 % liegen. Eine "Stichwahl" für diesen Fall ist nicht vorgesehen, weil die Parteispitze die Befragung nur als "Stimmungsbild" sieht. Zudem könnten ja auch weitere KandidatInnen auftauchen, wenn es bei der Befragung keine eindeutige Entscheidung ist.