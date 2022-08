Tirol-Wahl: 535.112 Menschen sind wahlberechtigt

Bei der anstehenden Tiroler Landtagswahl am 25. September sind 535.112 Menschen wahlberechtigt.

Das sind um 2.161 weniger als beim vergangenen Urnengang im Jahr 2018 (537.273 Wahlberechtigte). Für 3.653 Wahlberechtigte ist es das erste Mal, dass sie zur Wahlurne schreiten, teilte das Land am Dienstag mit. 29.545 nehmen erstmals an einer Landtagswahl in Tirol teil. Insgesamt dürfen 274.921 Frauen und 260.191 Männer mitbestimmen, wer ins Landesparlament einzieht.

Auch 200 "AuslandstirolerInnen" haben sich in die Wählerevidenz eintragen lassen, hieß es. Die Behörde informierte, dass jene Menschen wahlberechtigt sind, die spätestens am Tag der Wahl das 16. Lebensjahr vollendet haben, vom Wahlrecht nicht ausgeschlossen sind und ihren Hauptwohnsitz in Tirol haben oder vor der Verlegung ins Ausland in Tirol hatten und gleichzeitig in die Wählerevidenz eingetragen sind.

Zudem können bereits Wahlkarten beantragt werden, wenn man am 25. September nicht im Wahllokal erscheinen kann. Gedruckt werden die Stimmzettel voraussichtlich ab Anfang September. Eine Wahlkarte kann schriftlich bis zum 20. September und mündlich bis zum 23. September, 14.00 Uhr beantragt werden.

Die meisten Wahlberechtigten leben im einwohnerstärksten Bezirk Innsbruck-Land, hier dürfen 132.056 Menschen wählen gehen. Mit 22.185 Wahlberechtigten bildet der Bezirk Reutte das Schlusslicht.