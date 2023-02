Türkis-blaues Rede-Duell zum Aschermittwoch

Die Parteichefs begehen heute Abend den Polit-Aschermittwoch in den Bundesländern.

Klagenfurt/Ried. Mit dem heutigen Aschermittwoch beginnt für Christen die Fastenzeit bis Ostern. Eigentlich eine Zeit der Buße und Umkehr, stehen bei ­Feiern des politischen Aschermittwochs traditionell vor allem zugespitzte Reden und harte Worthülsen auf dem Programm.

Fernduell. Bundeskanzler Karl Nehammer reist hierfür zur Kärntner VP, um in Klagenfurt wahlzukämpfen. Es ist ein ­Rede-Duell heute Abend mit FPÖ-Chef Herbert Kickl: Als Hauptredner feiert er Premiere beim traditionellen Event der Freiheitlichen in der Jahnturnhalle in Ried.