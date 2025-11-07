Umfrage: Beim Vertrauen führt VdB, Babler im Stimmungstief

Welchen Politikern vertrauen die Österreicherinnen und Österreicher? Eines vorweg: Besonders gut angeschrieben ist da keine(r).

"Wie vertrauenswürdig ist für Sie folgende Person", fragt die Lazarsfeld Gesellschaft für oe24 jede Woche 1.000 Wahlberechtigte - und legt ihnen vier Top-Politiker und zwei Politikerinnen vor. Eines gleich vorweg: Besonders glücklich scheint die Bevölkerung mit den Parteiobleuten plus Bundespräsidenten nicht zu sein, wie die Ergebnisse - sortiert in einem Vertrauensbarometer - zeigen.

© oe24

Doch kommen wir zu den Details: Das größte Vertrauen schlägt traditionell dem Bundespräsidenten entgegen: 41 % der Befragten vertrauen Alexander Van der Bellen. Aber, und dieses "aber" ist groß zu schreiben: Gleich 45 % misstrauen dem früheren Grünen-Chef, zieht man diesen Wert von dem Vertrauensvotum ab, liegt VdB mit 4 im Minus. Nicht gut, aber besser als alle anderen.

Mit nur 26 % Vertrauen gibt es gleich zwei Zweitplatzierte: Kanzler Christian Stocker von der ÖVP sowie FPÖ-Chef Herbert Kickl. Doch Stocker gelingt das Ex Aequo nur, weil er diesmal um 3 Punkte zulegt - und Kickl gleich 6 an Vertrauen verliert. Über die Gründe kann man nur spekulieren: Stocker musste sich vor einer Woche einer Rückenoperation unterziehen, deswegen war zuletzt nicht allzu viel zu hören. Kickl wiederum hatte sich am Nationalfeiertag mit wüsten Attacken auf die Regierung gemeldet. Beides war aber im üblichen Rahmen. Sieht man sich das Misstrauen an, so ist das bei Kickl mit 61 % wesentlich stärker als bei Stocker (-49), oder anders gesagt: In der Gesamtbetrachtung liegt Stocker mit -23 deutlich besser als sein blauer Herausforderer, der auf -35 % kommt.

Apropos Gesamtbetrachtung: Hier ist SPÖ-Chef Andreas Babler schlechtestes Regierungsmitglied: 20 % Vertrauen und 57 % Misstrauen macht einen Saldo von -37. Schlechter liegt da nur noch Grünen-Chefin Leonore Gewessler, die auf einen negativen Saldo von -43 % kommt.