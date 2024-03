Verkündet »Bier« heute Überraschung?

Die Bierpartei kündigte für heute eine Pressekonferenz an.

"Stellungnahme und aktueller Stand", so der wenig sagende Titel der heutigen Pressekonferenz der Bierpartei in Wien. Dennoch dürften die Worte des "BIER"-Chefs Dominik Wlazny mit Spannung verfolgt werden. Grund: Die Frist für das selbst gesteckte Ziel von 20.000 Mitgliedern bis Ende April kommt näher und die Zahl stagnierte zuletzt bei rund 8.500 Mitgliedern. Wlazny kündigte an, bei Erreichung des Ziels, für die Nationalratswahl kandidieren zu wollen. Innerhalb der Partei hielt man sich über den genauen Inhalt der Pressekonferenz am Montag noch bedeckt. Startet Wlazny heute einen letzten großen Aufruf, die Bierpartei zu unterstützen?

Nächstes Treffen und KPÖ-Turbo für "BIER"

Aufwind. Der Erfolg der KPÖ bei der Salzburg-Wahl dürfte auch der Bierpartei Hoffnung gemacht haben. Immerhin könnte auch Wlazny von Proteststimmen profitieren. Zudem wurde bereits für morgen die nächste Parteiversammlung angekündigt, diesmal in Innsbruck. Als passende Location wurde die "Tiroler Bier Halle" gewählt.