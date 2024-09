"Werde andere Wege gehen": Bürgermeister postet emotionales Video

Drei Tage nach seinem Geständnis trat der Linzer Bürgermeister zurück. Jetzt gab Bürgermeister Klaus Luger ein persönliches Statement via Facebook ab, bei dem er sich bei seinen Unterstützern bedankt.

Wenige Tage nachdem der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) gestanden hatte, 2017 an seinen Wunschkandidaten für die ausgeschriebene Funktion des künstlerischen Leiters der Linzer Veranstaltungsgesellschaft (LIVA) und der Brucknerhaus-Intendanz vor dem Hearing "allgemeine Fragen" weitergegeben zu haben, war er alle Funktionen und Ämter los. Es war ein Rücktritt in mehreren Akten, wobei der innerparteiliche Druck ihn zum Finale brachte: den Rückzug als Linzer Bürgermeister.

Luger gab heute ein persönliches Statement via Facebook ab, bei dem er sich bei seinen Unterstützern bedankt.

Luger postet emotionales letztes Video

"Liebe Linzerinnen, liebe Linzer, morgen endet meine Ära als Linzer Bürgermeister. Sie endet nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte. Dafür bin ausnahmslos ich, durch einen Fehler, den ich gemacht habe, verantwortlich", beginnt Luger sein emotionales letztes Video als Stadtchef. Er bitte auch in diesem Zusammenhang, noch einmal bei all jenen, die er enttäuscht habe um Entschuldigung, so Luger weiter. "Geschehenes kann man jedoch nicht ungeschehen lassen und deshalb habe ich die Konsequenzen gezogen", erklärt er seine Entscheidung zum Rücktrott.

Er blicke auch in diesen Tagen "wie immer optimistisch in die Zukunft". Luger: "Ich bin froh darüber und sehr dankbar, dass ich über 32 Jahre in dieser Stadt mitarbeiten durfte unser Linz weiter zu entwickeln."

Luger sei dankbar dafür, dass er "21 Jahre in der Linzer Stadtregierung – davon elf Jahre als Bürgermeister – für die Menschen arbeiten durfte". "Ich möchte mich heute abschließend bei all jenen bedanken, die mich unterstützt haben", so der zurückgetretene Stadtchef.

Luger sagt weiter: "Dass mir meine Familie immer verziehen hat, dass ich zu wenig Zeit für sie hatte, möchte ich auch öffentlich einmal danke dafür sagen."

Luger: "Werde andere Wege gehen"

Er sei überzeugt davon, "dass es in Linz gut weitergehen wird". Dass die Stadt dieses enorme Potential als Industriestadt nutzen werde. Luger emotional: "Ich werde andere Wege gehen in Zukunft. Wege, die ich geplant habe außerhalb der Politik auch zu setzen. Und deshalb blicke auch ich persönlich optimistisch in die Zukunft."

Sein Video beendet er mit den Worten: "Abschließend noch einmal: Vielen vielen Dank für ihre Treue, für Ihre Unterstützung. Alles alles Gute!"

Bürgermeisterwahl in Linz: Einigung auf 8. Dezember

Nach dem Rücktritt des Linzer Bürgermeisters Klaus Luger (SPÖ) vergangenen Freitag haben sich ÖVP, FPÖ und Grüne in einem "fraktionsübergreifenden Schulterschluss" auf den 8. Dezember als Termin für die Neuwahl des Bürgermeisters verständigt.

Der 8. Dezember sei laut Auskunft des Landes Oberösterreich der erstmögliche Termin. In einem Schreiben an Interims-Bürgermeisterin Karin Hörzing (SPÖ) werde diese "Kraft ihres Amtes" aufgefordert, jenen Wahltag anzusetzen.