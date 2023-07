ÖVP-Abgeordneter Martin Engelberg sorgt mit einem Facebook-Foto für Aufregung.

Vorläufigen Daten von US-Wissenschaftern zufolge war der 4. Juli der bisher heißeste erfasste Tag weltweit. Die globale Durchschnittstemperatur lag der Plattform "Climate Reanalyzer" der University of Maine zufolge am Dienstag bei 17,18 Grad. Tags zuvor war ein Wert von 17,01 angegeben worden - auch das war schon ein Höchstwert. Der bisherige Tagesrekord der bis 1979 reichenden "Climate Reanalyzer"-Daten lag bei 16,92 am 13. und 14. August 2016, wie auch im Juli 2022.

Der 4. Juli 2023 war der global heißeste Tag der Messgeschichte

Obwohl in Österreich die Hitzewelle erst am Freitag startet, hat der Sommer auch bei uns schon längst begonnen. Ein Foto, das der ÖVP-Nationalrat auf Facebook postete, sieht auf den ersten Blick aber nach Winter aus. „Wird am heißesten Tag des Jahres in der Hofburg geheizt??“fragt der ÖVP-Politiker dazu provokant.

Zahlreiche User stellten bereits Vermutungen auf: „Vielleicht das Raucherkammerl des HBP“, meint etwa ein Nutzer, einen anderen erinnert das Foto an die Papstwahl. „Die Opposition vernichtet wahrscheinlich mit den Grünen Akten“, schreibt ein dritter User. In Wahrheit handelte es sich natürlich um eine harmlose Wolke.