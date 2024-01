Wolf geht Babler schon VOR "ZiB2"-Interview an

Am Montagabend wird Andreas Babler im ''ZiB2''-Studio bei Armin Wolf zu Gast sein. Der korrigiert einen Twitter-Post des SPÖ-Chefs aber bereits VOR der eigentlichen Live-Ausstrahlung.

"Heute Abend bin ich live zu Gast bei Armin Wolf in der ZiB2. Wir sprechen über das Superwahljahr 2024 und meine Ideen für ein gerechtes Österreich. Schaltet ein!", schrieb Andreas Babler via X (Twitter). "ZiB2"-Anchor Armin Wolf stellte wenig später jedoch klar: "Nein, Herr Babler weiß nicht, was ich ihn fragen werde. Aber er weiß offenbar, worüber er gerne sprechen möchte. Mal sehen."

Ob es im heutigen Interview wie von Babler angekündigt tatsächlich um seine Pläne und das Superwahljahr gehen wird, ist unklar. Möglich ist jedenfalls auch, dass der erneute interne Querschuss aus Tirol thematisiert wird. Der dortige SPÖ-Chef und Landeshauptmann-Stellvertreter Georg Dornauer widersprach der Bundespartei, indem er keinen Rücktritt von Wolfgang Sobotka (ÖVP) forderte. Der Nationalratspräsident war durch die Tonband-Causa rund um den verstorbenen Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek erneut schwer unter Druck geraten.

Aber auch in anderen Punkten stärkte Dornauer im Interview mit der "Tiroler Tageszeitung" Sobotka den Rücken. Dieser bezeichnete die Tatsache, dass in der Politik vermehrt mit Anzeigen gearbeitet werde, als "gefährliche Entwicklung". Dornauer gebe ihm hier "absolut Recht". Mit gegenseitigen Anschuldigungen würden nur die Extreme gestärkt, so der Tiroler Chef der Roten.