So reagiert das Netz auf die SPÖ-Riesen-Panne

Die Stimmen wurden vertauscht und nun ist doch nicht Hans Peter Doskozil neuer SPÖ-Parteichef, sondern Andreas Babler. So reagiert das Netz auf diese Jahrhundertpanne.

Der SPÖ-Parteitag am 3. Juni war schon längst vorbei und das Ergebnis schien schon in Stein gemeiselt. Doch der ORF-Star Martin Thür wollte daran nicht so recht glauben und brachte mit einem Tweet, in dem er bemerkte, dass eine Stimme fehle, den Stein ins Rollen.

Martin Thür Excel-Gott hat wieder mal geregelt. #SPÖ — Raffaela (@DieRaffa) June 5, 2023

Das Netz reagiert äußerst amüsiert auf diese Riesen-Panne. Eine Nutzerin schreibt: "Martin Thür Excel-Gott hat wieder mal geregelt", und spielt damit darauf an, dass bei der Auszählung der Stimmen ein technischer Fehler in dem Excel-Dokument unterlaufen sein dürfte. Das Satireportal "Die Tagespresse" schreibt: „Unsere Arbeit ist erledigt."

Our job is done. — Die Tagespresse (@DieTagespresse) June 5, 2023

Hans-Peter Doskozil hat sein Versprechen erfüllt: Andi Babler wird in Zukunft eine wichtige Rolle in der #SPÖ spielen. Ehrenmann — Phil K (@Hi5_Phil) June 5, 2023

Ein weiterer Nutzer versucht sich daran, die aktuelle Situation der SPÖ mit einem Bild zu umschreiben. "Live Bilder aus der Löwelstraße", schreibt er dazu. "Hans-Peter Doskozil hat sein Versprechen erfüllt: Andi Babler wird in Zukunft eine wichtige Rolle in der SPÖ spielen. Ehrenmann", heißt es von einem anderen Nutzer.

Zur aktuellen Situation der SPÖ. Babler statt Doskozil SPÖ Chef. Sozialisten konnten nicht zählen ???????????????????????????????? pic.twitter.com/MJwjSksmiR — Gerald Grosz (@GeraldGrosz) June 5, 2023

Auch Polit-Kommentator Gerald Grosz meldet sich zu Wort. Ein lautes Lachen kann er sich nicht verkneifen. Etliche andere Twitter-Nutzer spekulieren jetzt auch darüber, ob nicht auch bei der Mitgliederbefragung ein Fehler unterlaufen ist und eigentlich Pamela Rendi-Wagner beim Parteitag hätte antreten sollen.

Wegen dieses Tweets von Martin Thür hat die SPÖ die Parteitagsstimmen nochmal ausgezählt.

Und bemerkt, dass sie die Namen vertauscht hat.

Jetzt ist Andreas Babler Parteichef.

Keine Klassensprecher·innen-Wahl in diesem Land ist schlechter organisiert als dieser Pallawatsch. https://t.co/nbI9DEznzo — Armin Wolf (@ArminWolf) June 5, 2023

ORF-Star Armin Wolf analysiert: „Keine Klassensprecher:innen-Wahl in diesem Land ist schlechter organisiert als dieser Pallawatsch."

© Twitter ×

© Facebook ×

Das Internet explodiert. Ein lustiger Kommentar folgt dem nächsten.

© Twitter ×

© Instagram ×

Auch die Bierpartei von Marco Pogo mischt mit.