Wahlpanne bei SPÖ: Dieser Tweet löste alles aus

Eine unfassbare Wahlpanne bei der SPÖ. Die Stimmen wurden vertauscht, wodurch nun doch Andreas Babler neuer SPÖ-Vorsitzender ist.

Die Zweifel am Wahlergebnis wurden ausgelöst durch einen Tweet des ORF-Stars Martin Thür. Noch am Parteitag stellt er fest, dass 316 Stimmen plus 279 insgesamt 595 ergeben und nicht 596 wie erwartet. Tags darauf meldet sich der "ZiB2"-Moderator erneut auf Twitter: „Mir hat das keine Ruhe gelassen. Nach Rücksprache mit der Leiterin der Wahlkommission: Hier ist ein Fehler bei der Transkription des Ergebnisses passiert. Es ist zur Zeit nicht feststellbar, wem die eine Stimme gehört. Unklar, ob die Wahlkommission noch einmal zusammentritt."

Nach Rücksprache mit der Leiterin der Wahlkommission: Hier ist ein Fehler bei der Transkription des Ergebnisses passiert. Es ist zur Zeit nicht feststellbar, wem die eine Stimme gehört. Unklar, ob die Wahlkommission noch einmal zusammentritt. https://t.co/KxJkdwwlUd — Martin Thür (@MartinThuer) June 4, 2023

Dadurch wurde die Wahlpanne erst aufgedeckt. In der heutigen Pressekonferenz vermeldete dann die Leiterin der SPÖ-Wahlkommission Grubesa, dass eben nicht Hans Peter Doskozil zum neuen SPÖ-Chef gewählt wurde, sondern Andreas Babler. „Ich muss berichten, dass mir ein außerordentlicher Fehler aufgefallen ist: Die Stimmzettel haben nicht mit dem digital verkündeten Ergebnis zusammengepasst. Aufgrund eines technischen Fehlers wurde das Ergebnis vertauscht“, so Grubesa, die betonte, dass kein Mitglied der Wahlkommission gefordert hat, nach der Verkündung des Ergebnisses eine Kontrolle durchzuführen. Es sei völlig korrekt ausgezählt worden, einen Fehler habe es bei der Übertragung in eine Excel-Liste gegeben. „Dafür möchte ich die Verantwortung übernehmen und mich entschuldigen“, so Grubesa.