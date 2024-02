Rendi-Wagner auf der Shortlist für EU-Top-Job

Ex-SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat beste Chancen, kommende Woche einen Top-EU-Job in Stockholm zu ergattern. Das Gehalt übersteigt 16.000 Euro.

Stockholm. Ex-SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat beste Chancen, kommende Woche zur Direktorin des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) mit Sitz in Stockholm ernannt zu werden. Laut einem Medienbericht befinde sich Rendi auf der Shortlist des Auswahlverfahrens – mit ihr allerdings vier weitere Personen.

Anhörung am Mittwoch, dann Entscheidung

Eine erste Anhörung ist für den kommenden Mittwoch angesetzt, entschieden wird offenbar am Tag darauf.

Wie oe24 berichtete , würde Rendi in ihrem neuen Topjob mehr als 16.000 Euro pro Monat verdienen - mit bestimmten Zulagen und Benefits könnte sie so mehr als ein Minister in Österreich lukrieren.

Dass die erfahrene Medizinerin bestens für den Job qualifiziert ist, steht außer Frage. Auf die Shortlist kommen nur die besten fünf Personen, die sich für den Posten beworben haben. Jetzt muss sich die frühere SPÖ-Chefin gegen die Besten der Besten durchsetzen.