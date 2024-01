Falls Ex-SPÖ Chefin Pamela Rendi-Wagner die Direktorin der EU-Gesundheitsbehörde ECDC wird, kann sie mit mehr als 16.000 Euro im Monat rechnen.

Am Donnerstagabend der Paukenschlag - Rendi-Wagner möchte einen EU-Topjob. Sie strebt den Chefposten des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) an. Die Behörde mit rund 290 Mitarbeitern steht in der Nähe von Stockholm in Schweden.

Mit dem Chefposten verbunden wäre für die qualifizierte Medizinerin ein EU-Gehalt in der Besoldungsgruppe AD 14. Das monatliche Grundgehalt dafür beträgt mindestens 16.292 Euro.

Das Grundgehalt ist von nationalen Steuern befreit, unterliegt aber einer Steuer zugunsten der Union. Es erhöht sich noch um bestimmte Zulagen.

Gesundheits-Expertin

Rendi hatte in Österreich vor ihrer Polit-Karriere bereits einen entsprechenden Job. Nach ihrem Medizinstudium arbeitete sie von 2011 bis 2017 als Generaldirektorin für die öffentliche Gesundheit im österreichischen Gesundheitsministerium.

Mit ihrer Expertise im Gesundheitsbereich ist sie jedenfalls für den Chefposten des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten qualifiziert.