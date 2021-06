Pilnacek-Chat: Zadic ist eine ›Urschel‹

Top-Beamter ließ sich in Chat mit Anwalt über Staatsanwältin aus.

Der suspendierte Sektionschef bezeichnet in Chats die WKStA als "missraten".

Nächstes brisantes Chat-Protokoll

Diesmal steht der derzeit suspendierte Sektionschef im Justizministerium, Christian Pilnacek, im Fokus. Konkret geht es um den Mai 2020, als der mächtige Sektionschef von der ­grünen Justizministerin Alma Zadic als Chef aller Strafverfahren abgelöst wurde. Am 26. Mai wurde der ÖVP-nahe Beamte von Zadic entmachtet und die Sektion für Strafrecht und Legistik geteilt.

Missratene Staatsanwälte

Wie verärgert Pilnacek hinter den Kulissen auf diese Entmachtung reagierte, zeigen nun Chat-Protokolle aus seinem Handy, die oe24 vorliegen. Am 26. Mai schreibt ein prominenter Wiener Anwalt an Pilnacek: „Sag einmal, das gibt’s ja nicht, wo haben die deine gelöschten Mails her?“ Pilnaceks Antwort: „Was weiß ich, lauter Idioten“ Die Antwort des Wiener Anwalts: „Jetzt brauchst einen neuen Job!? Ist alles zum Weinen, komm grad von WKStA, wieder einmal unfassbar, was die da aufführen!“ Pilnacek schreibt darauf: „Ja, aber wer unternimmt was gehen (sic!) diese missratene StA????“

Herziehen über Ministerin

Nach einem TV-Interview von Zadic am Abend in der ZIB2 geht der Chat zwischen dem Anwalt und ­Pilnacek weiter: „Versteh, dass du nicht mehr reden kannst bzw. magst. Daher auf diesem Weg (…) Interview der Zadic: Hab selten so viel Feigheit gepaart mit Dummheit gesehen. Wer hat der Urschel das mit der „Gewaltentrennung“ in der Sektion eingegeben. Das Gefasel von der unabhängigen Staatsanwaltschaft, wirklich unerträglich.“ Pilnaceks Antwort darauf: „Dank den Anwälten!!!“