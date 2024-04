2.500 Jenewein-Chats vor Lieferung an U-Ausschuss

Auf Jeneweins Iphone 12 wurden 2.500 Chats sichergestellt. Nachrichten, die demnächst im U-Ausschuss Thema werden dürften.

Der „rot-blaue Machtmissbrauch“-Ausschuss könnte in Kürze eine äußerst spannende Lieferung erhalten. 2.500 Chats, die auf dem I-Phone 12 von Ex-FPÖ-Sicherheitssprecher Hans-Jörg Jenewein sichergestellt und von der Staatsanwaltschaft bereits ausgewertet worden sind, sollen schließlich demnächst den U-Ausschuss-Fraktionen übermittelt werden.

In den Chats – ob auch weitere Dokumente, die auch anderen elektronischen Geräten des einstigen Blauen gefunden wurden, geschickt werden, ist noch nicht bekannt sollen durchaus brisante Konversationen enthalten sein.

Neue brisante Chats aus der FPÖ

Brisante Dokumente auf Jenewein Handy

Bisher bekannt ist, dass gegen Jenewein und eine ehemalige Innenministeriums-Mitarbeiterin von Herbert Kickl wegen mutmaßlichen Amtsmissbrauch bzw Anstiftung zum Amtsmissbrauch ermittelt wird. Zudem wurden jede Menge Dokumente auf dem Iphone 12 von Jenewein sichergestellt.

DIESE Geheimnisse plauderten FPÖler und BVTler aus

Rätseln über Kommunikation mit Kickl

Sicher scheint, dass auch weiteres Aufschlussreiches in den Chats enthalten sein soll und, dass Teile der FPÖ dem nervös entgegenfiebern. Ob es direkte Chats zwischen Jenewein und FPÖ-Chef Herbert Kickl gibt, weiß man freilich noch nicht. Blaue erzählen, dass Kickl "wenig chattet. Er ruft eher an".

Allerdings fand man auf dem Handy von EX-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache einen Chat in dem Kickl seine Wünsche für die Besetzung eines blauen Volksanwaltes klar geäußert hatte.

Blaue gespannt auf Chats von "Kickls Mann fürs Grobe"

Jedenfalls dürfte auch eifrige Kommunikation zwischen Jenewein und dem mutmaßlichen Russland-Spion Egisto Ott drauf sein. Und jede Menge sensibler Dokumente. In Teilen der FPÖ interessiert man sich aber vor allem, was Jenewein über Blaue geschrieben haben könnte. Jenewein galt ja lange Zeit in der blauen Welt als "Kickls Mann fürs Grobe". Ob sich das auch in den Chats findet, bleibt abzuwarten ...