Asyl, Terror, Wirtschaft & Gesundheit

Die Themen, die die Nationalratswahl am 29. September entscheiden könnten. Ein Wahl-Insider von Politik-Chefredakteurin Isabelle Daniel.

Emotionen. Es geht um Inhalte, die aber in Wirklichkeit allesamt Emotionen auslösen. Experten sind sich relativ einig, dass vor allem vier Themen – Asyl, Terror, Wirtschaft und Gesundheit – ausschlaggebend für das Wahlverhalten sein könnten.

Terrorattentate oder Ängste vor ebensolchen sind durch die Absage des Taylor Swift Konzertes in Wien und Anschläge wie in Solingen sind im Finale des Wahlkampfes in Österreich besonders dominierend.

Das spiele jetzt „der FPÖ voll in die Hände“, sind sich nicht nur Meinungsforscher, sondern auch Strategen mehrerer Parteien einig.Aber: Auch Wirtschaft – bereits Bill Clinton sagte „It’s the economy“ - spielt eine entscheidende Rolle. Das wiederum versucht die ÖVP zu bedienen, die sich ganz bewusst an die Mittelschicht richten, in die allerdings auch die Blauen versuchen verstärkt einzudringen.Ein extrem emotionales Thema – laut Experten gerade auch in ländlicheren Regionen – ist Gesundheit und die Angst vor Zwei-Klassenmedizin und der Überforderung des Pflegesystems. Das ist eine Schwachstelle der FPÖ und wäre ein Plus der SPÖ. Das diese allerdings bislang wenig aufgegriffen hat.